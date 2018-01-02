СЕТАМ продает корпус завода "Арсенал" под застройку за 561 млн грн АБ "Укргазбанк" (Киев) выставил на продажу в системе электронных торгов СЕТАМ корпус №4 завода "Арсенал" и 1,4 га земли по ул.Московская, 8 в Печерском районе Киева. "Здание и участок, расположенные в историческом центре столицы, имеют огромную перспективу коммерческой застройки", - цитирует генерального директора ГП "СЕТАМ" Виктора Вишнева пресс-служба. Согласно сообщению, торги состоятся 29 января 2018 года. Стартовая цена лота составит 561 млн грн, минимальный шаг аукциона - 0,5% начальной цены, гарантийный взнос - 56,1 млн грн. По информации СЕТАМ, площадь здания составляет 37,9 тыс. кв. м. Согласно данным Госреестра, собственником ГП "Завод "Арсенал" является Государственное космическое агентство Украины (ГКАУ). К настоящему времени основным видом деятельности предприятия является производство деревянной тары. Уставный капитал ГП "Завод "Арсенал" составляет 137,7 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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