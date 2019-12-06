Власти Новой Шотландии в Канаде первыми в стране объявили запрет на продажу электронных сигарет и ароматизированной заправочной жидкости к ним.

Об этом сообщает CTV в пятницу, 6 декабря. Министр здравоохранения канадской провинции Рэнди Делори, запрет вступит в силу 1 апреля 2020 года.

"Мы много работали, чтобы развить культуру, свободную от курения, и мы не хотим терять завоеванные позиции", - цитирует Делори телеканал CTV.

В течение последних 30 лет в регионе поступательно проводится политика отказа от курения никотина, но этот процесс замедлился из-за появления вейпа, который становится все более популярным между детей и молодежи.

Так, согласно последним исследованиям, 37% учеников 7-12 классов Новой Шотландии уже пробовали курить электронные сигареты. В настоящее время власти многих провинций Канады обеспокоены проблемой популярности вейпа. В Онтарио с января 2020 года вступит в силу закон о полном запрете рекламы электронных сигарет в магазинах и на заправочных станциях. Власти провинции Остров принца Эдуарда приняли закон, повысивший с 19 до 21 года возраст, с которого можно покупать электронные сигареты.

Законопроекты по ограничению продажи вейпа разрабатывают в Альберте и Британской Колумбии.

В начале осени Министерство здравоохранения Канады сообщило, что в ряде провинций страны подтверждены несколько случаев заболевания легких из-за употребления вейпа.

Первый случай был зафиксирован 18 сентября в провинции Онтарио. В США от курения электронных сигарет скончались 47 человек.

Всего же по стране зарегистрированы порядка 2 тыс. случаев заболеваний, предположительно, вызванных курением вейпа.

Согласно официальным данным, в период с 2017 по 2018 год у 1,5 млн подростков возникла никотиновая зависимость, и это в условиях активизации администрацией президента США Дональда Трампа усилий по ограничению продажи табачных изделий в стране. По Канаде такой статистики пока нет.

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