В мире немало жутких и кошмарных мест, о которых ходит много легенд и поверий, а очутившись рядом с ними ощущается дух мистики

подобрала топ-5 мест, которые наводят ужас вместе со своей историей, передает .

1 — Лес Хойя-Бачу в Трансильвании (Румыния)

Лес Хоя-Бачу, который еще называют «Бермудским треугольником Трансильвании» является одним из самых таинственных мест, которые привлекают внимание уже более полувека. Местные жители заявляют, что лес, в центре которого находится расчищенный круглый участок, является порталом и те, кто через него проходит, не возвращаются.

Те, кто попадает в лес, часто начинают испытывать беспокойство и тошноту. И даже деревья, которые когда-то были прямыми и высокими, сейчас выглядят скрюченными.

2 — Остров погибших кукол (Мексика)

По легенде на этом острове, обитал призрак утонувшей когда-то девочки, по другой – и вовсе насильно были утоплены невинные дети.

Однажды отшельник Джулиан Сантана, который поселился на этом острове, рассказывал, как ночью ему постоянно являлась та самая девочка и что-то пыталась сказать. А однажды, на утро, он нашел рядом со своей лачугой старую куклу с оторванной рукой. Мужчина воспринял это как некий знак, и, подобрав сломанную игрушку, повесил ее на одно из деревьев. С этого момента облик острова кардинально изменился…

3 — Мистические огненные мумии Кабаяна

На Филиппинах существуют так называемые огненные мумии Кабаяна, которые располагаются в естественной среде и имеют все свои органы, хотя принято считать, что это непременно приводит в разложению.

Найти эти места не так-то просто, несмотря на всю их открытость для публики. Пещеры находятся высоко в горах, куда невозможно доехать на транспорте. Лишь опытный гид способен провести вас по узким и часто опасным тропам, чтобы вы имели возможность своими глазами лицезреть уникальные мумии. Согласно местным поверьям, проводник должен быть прямым потомком народа ибалои, иначе духи тех, кому принадлежат эти высохшие тела, разгневаются.

4 — Гора крестов — Литва

По легенде на холме когда-то стоял монастырь, по неупомянутым причинам провалившийся под землю. У одного из жителей деревни, что находилась немного поодаль, тяжело заболела дочь. Местные знахари никак не могли помочь и отец заболевшей решил поставить крест на намоленном месте. Через несколько дней ребёнок абсолютно выздоровел.

После этого пошла молва, что место обладает чудодейственной силой, способной лечить даже безнадежных больных. Холм очень быстро обростал крестами, и для новых символов здоровья и счастья оставалось все меньше свободного места. Со времени, когда пространство осталось лишь для узеньких тропинок, новые кресты больших размеров стали вкапывать между старых, а маленькие приставлять к более высоким.

5 — дворец Лип — Ирландия

У этого ирландского замка большая история убийств и пыток. Более 400 лет назад это был оплот мощной и порочный семьи Окэррол. Они нанимали солдат, чтобы те по их приказу совершали убийства, а когда те возвращались за оплатой, их тоже убивали.

Напряженность между родственниками росла, и однажды произошла трагедия. Священник проводил в часовне мессу, когда его брат неожиданно ворвался туда и пронзил его мечом в сердце, и тот умер прямо на алтаре, на глазах у всей семьи. Жуткое убийство произошло во время религиозной церемонии и с тех пор, комната, в которой умер священник, стала называться “Кровавой часовней”, а чертог был проклят.

Говорят, что не так давно у этой «Кровавой часовни» прохожий увидел призрак, который был одет священником. Призрак подошел к нему, а потом вдруг исчез прямо перед ним.

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