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Зеленский в День ВСУ посетил военных на передовой
06.12.2019 17:04
Зеленский в День ВСУ отправился на Донбасс Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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