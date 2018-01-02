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Секретарь Совбеза Ирана обвинил в организации протестов в стране США, Великобританию и Саудовскую Аравию
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02.01.2018 17:43
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Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али
Шамхани заявил, что протесты в стране организованы извне и
закончатся через несколько дней. Власти Ирана заявили, что
протестами в стране управляют через социальные сети из-за рубежа
Фото: ЕРА Шамхани обвинил в организации беспорядков в Иране власти
США, Великобритании и Саудовской Аравии. По его мнению, протестными
кампаниями руководят через социальные сети, а порядка 27% хештегов,
направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда.Секретарь
Собвеза добавил, что вмешательство нацелено на то, чтобы
затормозить развитие Ирана. По его мнению, беспорядки в стране
должны закончиться через несколько дней."Они хотят задушить
движение Ирана изнутри и предотвратить его", – подчеркнул
он.Шамхани добавил, что одной из причин уличных протестов стала
неудовлетворенность некоторых жителей Ирана экономическим
положением страны."Экономические проблемы связаны не только с
Ираном, но и с экономическими проблемами в США. Экономические
проблемы Ирана связаны с войной, санкциями и некоторыми нашими
слабыми кое-где в руководстве. Мы в курсе этих проблем и понимаем,
что они могут вызвать недовольство между населения", – подытожил
он.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет
антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют
побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец
произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии
и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки
активистов.30 декабря протесты распространились на столицу
Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные
здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана
заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за
шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных.
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