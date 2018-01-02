Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани заявил, что протесты в стране организованы извне и закончатся через несколько дней. Власти Ирана заявили, что протестами в стране управляют через социальные сети из-за рубежа Фото: ЕРА Шамхани обвинил в организации беспорядков в Иране власти США, Великобритании и Саудовской Аравии. По его мнению, протестными кампаниями руководят через социальные сети, а порядка 27% хештегов, направленных против Ирана, шли со стороны Эр-Рияда.Секретарь Собвеза добавил, что вмешательство нацелено на то, чтобы затормозить развитие Ирана. По его мнению, беспорядки в стране должны закончиться через несколько дней."Они хотят задушить движение Ирана изнутри и предотвратить его", – подчеркнул он.Шамхани добавил, что одной из причин уличных протестов стала неудовлетворенность некоторых жителей Ирана экономическим положением страны."Экономические проблемы связаны не только с Ираном, но и с экономическими проблемами в США. Экономические проблемы Ирана связаны с войной, санкциями и некоторыми нашими слабыми кое-где в руководстве. Мы в курсе этих проблем и понимаем, что они могут вызвать недовольство между населения", – подытожил он.28 декабря в Иране начались крупнейшие за восемь лет антиправительственные акции протеста. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. Силовики применили водометы и задержали десятки активистов.30 декабря протесты распространились на столицу Ирана Тегеран. Демонстранты пытаются штурмовать государственные здания.В связи с антиправительственными митингами власти Ирана заблокировали Instagram и Telegram.Сообщалось о 20 погибших за шесть дней протестов. Власти заявили о 450 задержанных. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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