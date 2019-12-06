|В 17:00 по Киеву начнется саммит в Париже
|06.12.2019 17:07
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Встреча лидеров нормандского формата в Елисейском дворце начнется в 17:00 по Киеву и продлится около трех часов.(function() })();
Встреча нормандской четверки начнется в Париже 9 декабря в 16 часов по местному времени (17:00 по Киеву). Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщила представительница правительства ФРГ Ульрике Деммер.
«Рабочее заседание в четырехстороннем формате должно начаться в 16.00. Общая конференция запланирована на 19.00″, – сказала Деммер.
Она отметила, что перед заседанием «четверки» канцлер ФРГ Ангела Меркель проведет двусторонние встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и российским лидером Владимиром Путиным.
По словам Деммер, в Берлине надеются, что результатом первого за три года саммита станет «новый импульс в мирном процессе и согласования новых шагов».