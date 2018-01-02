Более 300 боевиков выявила полиция Донетчины в 2017 году

Сотрудники главного управления Национальной полиции Украины в течение 2017 года разоблачили более 300 боевиков незаконных вооруженных формирований, большую часть которых задержали.

"Из них 240 задержаны, 61 - установленный и объявленный в розыск", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Донецкой области, обнародованном во вторник.

Так, только за прошедшую неделю полицейские Донетчины объявили о подозрениях в создании не предусмотренных законом вооруженных формирований или участие в их деятельности (ч.2 ст. 260 УКУ) 10 боевикам.

"Большинство из них были обнаружены в освобожденных городах - Славянске, Константиновке, Бахмуте, Торецком. А двое, жители оккупированных Донецка и Макеевки, были задержаны во время проверки на контрольно-пропускном пункте при попытке пересечения линии разграничения", - отметили в ведомстве.

Среди задержанных - командир танка "армии ДНР", представитель "казачьего" бандформирования и помощник террористов, который принимал участие в захвате предприятий в Бахмуте.

"Благодаря собранным полицейскими доказательствам все они вскоре предстанут перед судом за участие в незаконных вооруженных формированиях и содействие оккупации региона… Всем десяти боевикам объявлено о подозрении по ч.2 ст. 260 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет", - говорится в информации.