В Кремле подтвердили проведение отдельной встречи Владимира Путина с лидером Украины Владимиром Зеленским.

Об этом во время общения с журналистами сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Путин решил провести отдельную встречу с Зеленским в Париже во время нормандского саммита 9 декабря. Также Песков анонсировал встречи в формате тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Путин решил провести отдельную встречу с Зеленским в Париже во время нормандского саммита 9 декабря. Также Песков анонсировал встречи в формате тет-а-тет с президентом Франции Эммануэлем Макроном, а также канцлером Германии Ангелой Меркель.

Темы этих отдельных встреч пока в Кремле не разглашают.







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