|Из-за пожара в Бедфордширском парке погибли редкие обезьяны
|02.01.2018 17:48
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По меньшей мере, 13 гусарских обезьян погибли вследствие возгорания в сафари-парке Уоберн в Бедфордшире во вторник, 2 января. О происшествии сообщает Іndependent.
Расследование стартовало после того, как ранним утром во вторник разгорелся пожар в клетке с обезьянами парка. На официальной странице Woburn Safari Park появилось сообщение, что во время пожара на месте находились сотрудники парка.
"Персонал и пожарные команды присутствовали во время происшествия, однако ни одного из тринадцати животных не удалось спасти", - говорится в заявлении парка.
Отмечается, что ни одно животное другого вида вследствие пожара не пострадало. В текущее время сотрудники правоохранительных органов ведут расследование по определению причин пожара. Сафари-парк пока останется открытым для посетителей, однако корпус джунглей закроют для расследования.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, зоопарк в центре Лондона пришлось временно закрыть вследствие возгорания, из-за которого получили травмы девять сотрудников, и погибло одно животное. сотрудники зоопарка стали эвакуировать животных сразу же после сообщения о возгорании..
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