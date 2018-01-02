Во временно оккупированном Луганске некоторые местные жители встречали Новый год по украинскому времени, проигнорировав обращение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.

Об этом LIGA.net рассказали несколько источников в бывшем областном центре.

«Игнор российского Нового года, ждали нашего. Слава Украине!», — отметил локальный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.

Сейчас разница во времени между Киевом с Луганском составляет один час. Луганчанка Марина добавила, что удалось даже поймать одну из украинских радиостанций.

«Потом тихо включили наш гимн и загадывали желание о мире. Это главное», — уточнила она.

По ее словам, таких, как она и ее родственники, в городе довольно. «Другие же просто приспособились или еще верят, что заберет Рашка (Россия, — ред.)», — сказала она.

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