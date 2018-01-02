|«Игнор российского»: СМИ рассказали, как в Луганске встречали Новый год
|02.01.2018 17:50
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Во временно оккупированном Луганске некоторые местные жители встречали Новый год по украинскому времени, проигнорировав обращение президента страны-агрессора РФ Владимира Путина.
Об этом LIGA.net рассказали несколько источников в бывшем областном центре.
«Игнор российского Нового года, ждали нашего. Слава Украине!», — отметил локальный житель Сергей, имя которого изменено в целях безопасности.
Сейчас разница во времени между Киевом с Луганском составляет один час. Луганчанка Марина добавила, что удалось даже поймать одну из украинских радиостанций.
«Потом тихо включили наш гимн и загадывали желание о мире. Это главное», — уточнила она.
По ее словам, таких, как она и ее родственники, в городе довольно. «Другие же просто приспособились или еще верят, что заберет Рашка (Россия, — ред.)», — сказала она.