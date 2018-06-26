В Оболонский райсуд Киева, где 26 июня проходит заседание по делу о госизмене беглого экс-президента Украины Виктора Януковича, прибыла находившаяся в США прежний нардеп и советник экс-президента Виктора Януковича Анна Герман. Защита экс-президента требует ее допросить в качестве свидетеля. Прокурор заявил, что защита экс-президента пытается затянуть рассмотрение дела. "Пять месяцев мы ждем свидетелей, которые, по словам защиты, должны полностью опровергнуть позицию обвинения. Этих свидетелей мы не видим. Однако уже постоянной практикой стало появление новых свидетелей, которые ничего не опровергают и в большинстве своем не являются свидетелями событий", – подчеркнул прокурор. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Защита Януковича просит суд допросить Герман Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас с семьей проживает в России.В Оболонском суде Киева рассматривают дело по обвинению Януковича в госизмене. Ему инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ч. 5 ст. 27 (государственная измена), ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны), ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или иные тяжкие последствия).видео Видео: Генеральна прокуратура України / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки януковича экс-президента украины защита свидетелей Теги: политика