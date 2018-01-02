Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила, что убийство юриста Ирины Ноздровской может стать приговором всей правоохранительной системе Украины. Тимошенко: Убийство Ноздровской стало следствием того, что правоохранительные структуры работают на обслуживание политических хозяев Фото: Олександр Прокопенко / ba.org.ua Заявление политика опубликовано на официальном сайте партии."Убийство Ноздровской стало следствием того, что государственные правоохранительные структуры работают на обслуживание своих политических хозяев, а не на безопасность граждан", – отметила она.По мнению Тимошенко, убийство юриста может стать "приговором всей правоохранительной системе", поскольку в Украине родственники и связи "значат больше, чем право и закон". Она подчеркнула, что руководство государства должно сделать все возможное, чтобы убийство было быстро и прозрачно расследовано."Настоящая судебная реформа – это когда граждане уверены, что решения судов будут справедливыми, а наказание – неотвратимым. А когда юриста убивают за то, что она защитила умершую сестру и добилась приговора убийце – это бандитские девяностые", – отметила она.Лидер "Батьківщини"пообещала, что ее политическая сила будет делать все, чтобы убийц нашли и наказали.1 января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла уголовное производство по статье об умышленном убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца, следствие в качестве одной из версий преступления рассматривает убийство из-за неразделенной любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский. Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его, и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2 января прошла акция протеста в связи с убийством Ноздровской. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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