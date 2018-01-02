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Тимошенко заявила, что руководство Украины должно ежедневно информировать о расследовании убийства Ноздровской
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02.01.2018 17:51
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Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко заявила, что убийство юриста
Ирины Ноздровской может стать приговором всей правоохранительной
системе Украины. Тимошенко: Убийство Ноздровской стало
следствием того, что правоохранительные структуры работают на
обслуживание политических хозяев Фото: Олександр Прокопенко /
ba.org.ua Заявление политика опубликовано на официальном сайте
партии."Убийство Ноздровской стало следствием того, что
государственные правоохранительные структуры работают на
обслуживание своих политических хозяев, а не на безопасность
граждан", – отметила она.По мнению Тимошенко, убийство юриста может
стать "приговором всей правоохранительной системе", поскольку в
Украине родственники и связи "значат больше, чем право и закон".
Она подчеркнула, что руководство государства должно сделать все
возможное, чтобы убийство было быстро и прозрачно
расследовано."Настоящая судебная реформа – это когда граждане
уверены, что решения судов будут справедливыми, а наказание –
неотвратимым. А когда юриста убивают за то, что она защитила
умершую сестру и добилась приговора убийце – это бандитские
девяностые", – отметила она.Лидер "Батьківщини"пообещала, что ее
политическая сила будет делать все, чтобы убийц нашли и наказали.1
января в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли
тело Ноздровской, которая пропала 29 декабря. Полиция открыла
уголовное производство по статье об умышленном
убийстве.Вечером 1 января правоохранители допросили бывшего
жениха Ноздровской Виталия Сергеева. По словам его отца,
следствие в качестве одной из версий
преступления рассматривает убийство из-за неразделенной
любви.Ноздровская вела дело о гибели своей сестры Светланы
Сапатинской в аварии в сентябре 2015 года. Ее сбил племянник
тогдашнего председателя Вышгородского райсуда Дмитрий Россошанский.
Ноздровская заявляла, что виновный в ДТП находился под воздействием
наркотиков.В июне Россошанского приговорили к семи годам лишения
свободы. 27 декабря состоялось рассмотрение апелляционной
жалобы, суд отказал адвокатам, которые просили освободить его,
и отправил дело в первую инстанцию.В Киеве 2
января прошла акция протеста в связи с убийством
Ноздровской.
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