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Школьник в Днепре написал прощальную записку на школьной доске и пропал
06.12.2019 18:19
Ребенок в Днепре написал прощальную записку на доске в школе и исчез
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
украина
доске
школе
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