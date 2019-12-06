Погода, Новости, загрузка...
Школьник в Днепре написал прощальную записку на школьной доске и пропал
06.12.2019 18:19
Ребенок в Днепре написал прощальную записку на доске в школе и исчез Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 