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Посольство Израиля выражает протест в связи с решением Рады отмечать юбилеи пособников холокоста
06.12.2019 18:29

Израиль подал протест в связи с решением Верховной Рады отмечать на государственном уровне дни рождения лидеров националистического движения.

Об этом на своей странице в соцсети написал директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

«Официальный протест посла Государства Израиль Джоеля Лиона в связи с решением Верховной Рады отметить юбилеи ряда нацистских коллаборантов:

«Мы считаем, что празднование нацистских коллаборантов — это оскорбление памяти шести миллионов евреев уничтоженных нацистами.

В свете наших добрых отношений, мы требуем пересмотреть включение этих спорных личностей в список тех, кого официально отмечают».

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