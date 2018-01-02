31 декабря социальная сеть «ВКонтакте» разослала некоторым пользователям новогоднее поздравление на украинском языке

Об этом сообщили в соцсети. При этом отметили, что ошибка была оперативно исправлена, передает со ссылкой на .

Однако, пользователи успели поделиться скриншотами Twitter.

«Сегодня пользователи «ВКонтакте» получают праздничные сообщения на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила сообщения на других языках, ошибка была сразу исправлена», – рассказал Евгений Красников из пресс-службы «Вконтакте».

Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?

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