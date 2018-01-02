|Соцсеть ВКонтакте влипла в украиноязычный скандал на Новый год
|02.01.2018 17:58
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31 декабря социальная сеть «ВКонтакте» разослала некоторым пользователям новогоднее поздравление на украинском языке
Об этом сообщили в соцсети. При этом отметили, что ошибка была оперативно исправлена, передает со ссылкой на .
Однако, пользователи успели поделиться скриншотами Twitter.
«Сегодня пользователи «ВКонтакте» получают праздничные сообщения на родных языках. Очень небольшая часть аудитории получила сообщения на других языках, ошибка была сразу исправлена», – рассказал Евгений Красников из пресс-службы «Вконтакте».
Вконтакте, а ещё на других языках поздравления будут?
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