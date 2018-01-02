Северокорейский перебежчик рассказал, что Ким Чен Ын отдал приказ ученым построить ракету, которая станет самой большой за всю историю страны, к 9 сентября, когда будут отмечать 70-летие основания республики.

В отчете перебежчика сказано, что северокорейский руководитель отдал этот приказ на двухдневной встрече старших военных руководителей и ученых в Пхеньяне в средине декабря. Имя информатора не сообщается, его обозначают как, человека, участвовавшего в ракетной программе страны и сохранившего связи с высокопоставленными лицами КНДР.

Информатор рассказал, что ракета будет называться «Унха-4″ и станет более крупной версией трехэтапного транспортного средства «Унха-3″, которое представляет собой ракету, предназначенную для выведения спутников на орбиту.

«Унха-3″ была запущена в феврале 2016 года.

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