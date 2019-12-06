|Катерине Гандзюк посмертно присудили премию: Получал отец
|06.12.2019 18:51
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Херсонской активистке Екатерине Гандзюк, скончавшейся год назад после заказного нападения, присуждена журналистская Премия имени Василия Сергиенко.
Об этом информирует Фейсбук-сообщество “Хто замовив Катю Гандзюк?“
Как сообщается, награда присуждена за журналистские расследования по фактам вырубки и поджогов Олешковского леса.
Отмечается, что посты Гандзюк о вырубке леса объединили в единый цикл расследований “Последняя капля. Повод для убийства“.
“И они победили. Это была ее борьба за экологию и сохранение лесов. Борьба против поджогов и незаконных вырубок. Борьба за ее родную Херсонщину. Ведь именно Олешковские леса не дают Херсонской области превратиться в пустыню. И за эту борьбу Катя поплатилась жизнью“, - говорится в сообщении.
Премию за свою погибшую дочь получал отец Кати Виктор Гандзюк.