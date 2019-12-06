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Пожар в Одессе: количество жертв возросло до четырех человек
06.12.2019 18:55
В Одессе на месте пожара в колледже нашли еше две жертвы
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
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