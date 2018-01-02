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В NASA показали огромный айсберг, расколовшийся на 20 кусков (фото)
02.01.2018 18:06
В NASA показали большой айсберг, расколовшийся на 20 кусков (фото) На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа. Фото: NASA

NASA опубликовало снимок гигантского айсберга, который в сентябре прошлого года откололся от Pine Island в Исландии. На снимке запечатлена гигантская ледяная глыба высотой в 315 метров, которая раскололась на двадцать отдельных фрагментов.

На сайте агентства отмечается, что айсберг В-44 раскололся после нескольких недель дрейфа.

По словам исследователей, полынья, которая заметна на фото слева, стала причиной столь быстрого разрушения айсберга.

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Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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