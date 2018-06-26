|За сутки в зоне боевых действий на Донбассе боевики 24 раза открывали огонь: ранены одного бойца ВСУ
|26.06.2018 10:03
|
Бои продолжаются на трех направленияхЗа прошедшие сутки российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельного огня по позициям ООС, четыре из которых с запрещенного минского договоренностями вооружения.
Фото: depo.ua
За прошедшие сутки, 25 июня, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой. Вечером российские оккупационные войска активизировали боевые действия с применением преимущественно гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На некоторых участках враг вел огонь из запрещенной минского договоренностями оружия" , - говорится в сообщении пресс-центра ООС.
На луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также враждебная активность наблюдалась у населенных пунктов Луганское и Золотое.
На донецком направлении соперник применил по защитниках Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под прицельным огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецком.
На мариупольском направлении российские наемники применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции военных ООС в районе населенных пунктов Лебединский, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.
Подразделения Объединенных сил вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу, отмечают в штабе. В результате активных боевых действий одного украинского защитника ранены.
По данным разведки, которые нуждаются в уточнении, двух боевиков российских оккупационных войск убит, трое ранены.
В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по украинским военных.
На Луганском направлении враг обстрелял из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия позиции ООС в районе города Золотого, а с РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Лебединский, что на мариупольском направлении.
Напомним, в больнице в Днепре умер раненый враждебным снайпером украинский военный Руслан Баглик.