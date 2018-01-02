За длинные новогодние выходные от мороза на востоке США погибли четыре человека. Этот материал можно прочитать и на украинском языке На востоке США аномальные холода Фото: ЕРА Учебные заведения закрыли в 2 января в штатах Айова, Массачусетс, Индианаполис и на северо-востоке Огайо.Температура в этот день опустилась до -10 -15°С. "Речь идет о свирепом морозе, слишком опасном, чтобы оставлять детей на улице в ожидании автобуса, который может не прийти", – отметил суперинтендант школьного округа Пибоди к северу от Бостона Герб Левин."Голос Америки" отмечает, что за длинные новогодние выходные от мороза погибли четыре человека.Из-за сильных холодов частично замерз Ниагарский водопад. В Вашингтоне в связи с непогодой 31 декабря ввели чрезвычайное положение. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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