|Директору НИИ, которого поймали на взятке в $500 тыс, назначили залог 3 млн грн
|02.01.2018 18:07
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Оресту Фурдычко избрали меру пресечения в виде арестаСуд избрал меру пресечения директору научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования Оресту Фурдычко, который подозревается в вымогательстве 500 тысяч долларов взятки.
Фото: gp.gov.ua
31 декабря детективы НАБУ задержали подозреваемого и его сообщника сразу после получения части взятки в размере 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.
По данным следствия, только они требовали 500 тысяч для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между институтом и предприятием.
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