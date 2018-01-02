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Директору НИИ, которого поймали на взятке в $500 тыс, назначили залог 3 млн грн
02.01.2018 18:07
Директору НИИ, которого поймали на взятке в $500 тыс, назначили залог 3 млн грн
Оресту Фурдычко избрали меру пресечения в виде ареста
Суд избрал меру пресечения директору научно-исследовательского института агроэкологии и природопользования Оресту Фурдычко, который подозревается в вымогательстве 500 тысяч долларов взятки.
Директору НИИ, которого поймали на взятке в 0 тыс, назначили залог 3 млн грн Фото: gp.gov.ua

31 декабря детективы НАБУ задержали подозреваемого и его сообщника сразу после получения части взятки в размере 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.

По данным следствия, только они требовали 500 тысяч для якобы передачи руководству Национальной академии аграрных наук Украины. Сумма предусматривалась за беспрепятственное выполнение договора о совместной деятельности между институтом и предприятием.

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