Оресту Фурдычко избрали меру пресечения в виде ареста

31 декабря детективы НАБУ задержали подозреваемого и его сообщника сразу после получения части взятки в размере 300 тысяч долларов. Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро.