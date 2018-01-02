Правоохранители рассматривают четыре основные версии в расследовании убийства юриста Ирины Ноздровской, заявил 2 января в эфире пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович, передает Гордон.

«Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная, – по последнему делу по факту дорожно-транспортного происшествия, следующая – хулиганство и еще одна версия о том, что ее хотели изнасиловать», – заявил Жукович.

Он отметил, что версию, касающуюся дела о ДТП в 2015 году, правоохранители будут отрабатывать первой.

«Мы рассматривали как версию убийства ее служебную деятельность… Но мы уточнили, что именно из-за последнего судебного дела, где она принимала активное участие, наверное, произошло это убийство», – добавил Жукович.

Он также подчеркнул, что не исключаются и другие версии убийства юриста.

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