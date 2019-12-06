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В Черновцах волонтеры установили "Колокол памяти"
06.12.2019 19:49
В Черновцах на Центральной площади волонтеры и меценаты установили Колокол памяти Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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