В Черновцах волонтеры установили "Колокол памяти" - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
В Черновцах волонтеры установили "Колокол памяти"
06.12.2019 19:49
В Черновцах на Центральной площади волонтеры и меценаты установили Колокол памяти
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
общество
события
украина
установили
колокол
памяти
меценаты
волонтеры
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2019 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->