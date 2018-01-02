В ночь с 31 декабря 2017 года на 1 января 2018 в городе Бурштын изнасиловали 24-летнюю девушку. Об этом сообщила пресс-секретарь Управления национальной полиции в Ивано-Франковской области Мирослава Белдик, передает

По ее словам, соответствующее заявление в правоохранительные органы написала мать потерпевшей. Подозреваемый - ранее судимый житель Ивано-Франковской области.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства преступления и проводят ряд экспертиз, которые бы подтвердили факт изнасилования.

"По данному факту возбуждено уголовное внедрения по ст. 152 ("Изнасилование") УК. Подозреваемый не задержан, правоохранители ждут выводов экспертизы", - подчеркнула Белдик.

Как сообщал на Франковщине задержали мужчину, который почти год насиловал 14-летнюю дочь.

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