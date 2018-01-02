Журналисты USA Today выпустили новый аналитический материал, посвященный «современной России». Соответствующая публикация была обнародована на официальном сайте американского издания.

Статья вышла под громким названием «Россия снова империя зла».

Данный заголовок был выбран неслучайно. С его помощью журналисты хотели подчеркнуть, что даже спустя время высшее руководство РФ продолжает строго придерживаться принципов советской эпохи.

Они считают, что нынешний российский президент пытается вернуть СССР.

«История сейчас повторяет сама себя. Сегодняшняя Россия — это бледная версия коммунистического режима, которая окончательно растворилась в 1991 году. Но президент России Владимир Путин, сильно сердитый этим крахом, склонен вернуть эту минувшую славу», — говорится в материале.

Помимо этого журналисты также отмечают, что внешняя политика РФ сегодня направлена исключительно на создание международного хаоса. В качестве подтверждения вышесказанному сотрудники редакции вспомнили, как россияне с помощью своей армии вторглись сначала на территорию Грузии, потом в Украину.

Также в статье не обошлось без упоминания Сирии и попыток со стороны Кремля повлиять на исход выборов в других государствах.

«Россия вторглась в соседние Грузию в 2008 году и в Украину в 2014 году, где продолжаются военные действия и погибли 10000 человек. Ее незаконная аннексия Крыма была первой попыткой изменить европейские границы силой после Второй мировой войны. Российские военные, отправленные в Сирию, укрепили режим Башара Асада и совершили зверства, бомбили конвой гуманитарной помощи ООН и больницы», — резюмировало издание.

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