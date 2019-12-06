Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Это означает, что верующие УПЦ МП не должны причащаться в храмах этих церквей, а священники и епископы - сослужить в литургиях.

Решение вызвано признанием со стороны церкви Греции и Александрийского патриархата автокефалии ПЦУ.

Синод подчеркнул, что не считает разрыв церковного общения самоизоляцией, и утверждает, что УПЦ МП таким образом "отстаивает единство только мирового Православия".

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