|УПЦ МП разорвала отношения с церквями Греции и Александрии
|06.12.2019 20:05
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Об этом сообщает пресс-служба УПЦ МП.
Это означает, что верующие УПЦ МП не должны причащаться в храмах этих церквей, а священники и епископы - сослужить в литургиях.
Решение вызвано признанием со стороны церкви Греции и Александрийского патриархата автокефалии ПЦУ.
Синод подчеркнул, что не считает разрыв церковного общения самоизоляцией, и утверждает, что УПЦ МП таким образом "отстаивает единство только мирового Православия".
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