|Убийство правозащитницы Ноздровской. Что известно к этому моменту
|02.01.2018 18:14
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Автомобиль Россошанского после ДТП. Фото: Володимир Тимофійчук / Facebook
Россошанский ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и за грабеж с насилием, однако ни разу не отбывал реального наказания.За полгода до смертельного ДТП Россошанского останавливали за вождение в состоянии наркотического опьянения, но он отделался штрафом.Родные Сапатинской утверждали, что в момент аварии Россошанский находился под воздействием наркотиков. При этом, по их словам, забор крови у него провели только через восемь часов после ДТП. Также Ноздровская отмечала, что доподлинно неизвестно, сдавал кровь сам подозреваемый или кто-то вместо него.В материалах суда говорится, что экспертиза не выявила спиртов в крови Россошанского, а для исследования содержания наркотических веществ "не было довольно образцов".Дело о ДТП слушалось два года, сначала – в Вышгороде, затем в Обухове. Россошанский не был арестован, а находился под домашним арестом.Во время судебного рассмотрения подозреваемый вместе со своими друзьями, по словам Ноздровской, угрожали ей, запугивали, а также избили ее несовершеннолетнюю дочь.Муж погибшей Сапатинской отказался от претензий к Россошанскому. Ноздровская заявляла, что Максим Сапатинский не разрешает ей видеться с племянником, и утверждала, что он "зарабатывает на ребенке грязные деньги, которые в виде подачки бросает ему убийца". ВИДЕОВидео: Володимир Тимофійчук / YouTube В конце мая 2017 года виновник смертельного ДТП был приговорен к семи годам лишения свободы и взят под стражу.Адвокат Россошанского обжаловал приговор в Апелляционном суде Киевской области, настаивая на амнистии по состоянию здоровья и в связи с нарушениями, допущенными судом первой инстанции. 27 декабря суд принял во внимание все нарушения, которые были допущены в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение. При этом Россошанский остался в СИЗО еще на два месяца.Отец Ноздровской на рассмотрении апелляции заявил, что друзья обвиняемого угрожают его семье и "обещают сжечь". Также, по информации журналиста Владимира Тимофийчука, на заседании отец Россошанского сказал Ирине: "Ты плохо кончишь!".
Россошанский в зале суда. Фото: Анастасія Ноздровська / Facebook
По факту гибели Ноздровской полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас рассматриваются четыре основные версии преступления. "Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная – по последнему делу по факту ДТП, следующая – хулиганство и еще одна – что ее хотели изнасиловать", – сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. По словам начальника областной полиции Дмитрия Ценова, версия о самоубийстве, озвученная Кивой, не рассматривается.Одним из первых допрошенных по делу стал прежний жених правозащитницы Виталий Сергеев. Сначала появилась информация, что его задержали как подозреваемого, но после допроса мужчина сообщил, что проходит по делу в качестве свидетеля. Он воспользовался статьей 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя.На вопрос, есть ли у него догадки, кто мог совершить убийство, Сергеев ответил, что не имеет никаких предположений. "Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать", – добавил он.На данный момент полиция допросила около 50 человек, а также изучила записи с 20 камер видеонаблюдения, которые стоят по маршруту правозащитницы. Результатов судебно-медицинской экспертизы тела Ноздровской пока нет.Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что председатель Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков взяли под личный контроль расследование убийства юристки.Убийство Ноздровской вызвало большой резонанс как в Украине, так и за рубежом. 2 января возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области прошла акция с требованием объективного расследования преступления. Активисты держали плакаты "Чарльз Линч", "Вынесите приговор себе", "Или мы построим честные правила игры, или нас уничтожат", "Душегубы – вон!" и другие.Когда к митингующим вышел Ценов, неизвестный мужчина подбежал к начальнику полиции Киевской области и попытался его ударить. Их разняли.Ценов сообщил собравшимся о решении создать инициативную группу, в которую войдет около 10 активистов. Их будут информировать о ходе расследования.ВИДЕОВидео: 112 Украина / YouTube В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал раскрытие убийства правозащитницы "вызовом для государства и тестом для общества на способность защитить женщин-активисток".Британский финансист Уильям Браудер, который был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского", заявил, что если выновные в убийстве не будут наказаны, то "те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе".
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