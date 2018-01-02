В понедельник, 1 января, в реке в Вышгородском районе Киевской области нашли тело правозащитницы, юриста Ирины Ноздровской, которая пропала 29 декабря прошлого года. "ГОРДОН" рассказывает, что известно к этому моменту о погибшей и расследовании ее смерти. | Общественность требует объективного расследования убийства Ноздровской Фото: Ірина Ноздровська / Facebook Мирослав СЕМЕНЮК Ноздровская не дожила месяц до своего 39-летия. О том, что ее тело нашли в реке, сообщил 1 января прежний советник министра внутренних дел Украины Илья Кива. По его словам, женщина была раздета."Ее скинули с моста в реку или, по всей видимости, прыгнула она сама, но в данном случае рассматривается основной версия убийства, связанного с ее правозащитной профессиональной деятельностью", – сказал Кива.29 декабря Ноздровская выехала из дома в селе Демидов Вышгородского района на работу в Киев и не вернулась. Последний раз она выходила на связь со своей мамой около 17.00. По информации шеф-редактора издания "Обозреватель" Анны Молчановой, юристка доехала на маршрутке из Киева до Старых Петровцев (в 12 км от Демидова), после чего перестала выходить на связь.В тот же день родственники заявили в полицию об исчезновении Ноздровской, 30 декабря ее объявили в розыск.Ноздровская вела дело о гибели своей 26-летней сестры Светланы Сапатинской, которую 30 сентября 2015 года сбил насмерть на автомобиле Daewoo Lanos двоюродный племянник тогдашнего председателя Вышгородского районного суда Сергея Куприенко (уволился 14 июля 2017 года) Дмитрий Россошанский. У погибшей остался четырехлетний сын. Автомобиль Россошанского после ДТП. Фото: Володимир Тимофійчук / Facebook Россошанский ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угон автомобиля и за грабеж с насилием, однако ни разу не отбывал реального наказания.За полгода до смертельного ДТП Россошанского останавливали за вождение в состоянии наркотического опьянения, но он отделался штрафом.Родные Сапатинской утверждали, что в момент аварии Россошанский находился под воздействием наркотиков. При этом, по их словам, забор крови у него провели только через восемь часов после ДТП. Также Ноздровская отмечала, что доподлинно неизвестно, сдавал кровь сам подозреваемый или кто-то вместо него.В материалах суда говорится, что экспертиза не выявила спиртов в крови Россошанского, а для исследования содержания наркотических веществ "не было довольно образцов".Дело о ДТП слушалось два года, сначала – в Вышгороде, затем в Обухове. Россошанский не был арестован, а находился под домашним арестом.Во время судебного рассмотрения подозреваемый вместе со своими друзьями, по словам Ноздровской, угрожали ей, запугивали, а также избили ее несовершеннолетнюю дочь.Муж погибшей Сапатинской отказался от претензий к Россошанскому. Ноздровская заявляла, что Максим Сапатинский не разрешает ей видеться с племянником, и утверждала, что он "зарабатывает на ребенке грязные деньги, которые в виде подачки бросает ему убийца". ВИДЕО Видео: Володимир Тимофійчук / YouTube В конце мая 2017 года виновник смертельного ДТП был приговорен к семи годам лишения свободы и взят под стражу.Адвокат Россошанского обжаловал приговор в Апелляционном суде Киевской области, настаивая на амнистии по состоянию здоровья и в связи с нарушениями, допущенными судом первой инстанции. 27 декабря суд принял во внимание все нарушения, которые были допущены в ходе судебного разбирательства в суде первой инстанции, и направил материалы дела на новое рассмотрение. При этом Россошанский остался в СИЗО еще на два месяца.Отец Ноздровской на рассмотрении апелляции заявил, что друзья обвиняемого угрожают его семье и "обещают сжечь". Также, по информации журналиста Владимира Тимофийчука, на заседании отец Россошанского сказал Ирине: "Ты плохо кончишь!". Россошанский в зале суда. Фото: Анастасія Ноздровська / Facebook По факту гибели Ноздровской полиция открыла уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас рассматриваются четыре основные версии преступления. "Это ее профессиональная деятельность, другая, более конкретизированная – по последнему делу по факту ДТП, следующая – хулиганство и еще одна – что ее хотели изнасиловать", – сообщил пресс-секретарь полиции Киевской области Николай Жукович. По словам начальника областной полиции Дмитрия Ценова, версия о самоубийстве, озвученная Кивой, не рассматривается.Одним из первых допрошенных по делу стал прежний жених правозащитницы Виталий Сергеев. Сначала появилась информация, что его задержали как подозреваемого, но после допроса мужчина сообщил, что проходит по делу в качестве свидетеля. Он воспользовался статьей 63 Конституции Украины, которая позволяет не свидетельствовать против себя.На вопрос, есть ли у него догадки, кто мог совершить убийство, Сергеев ответил, что не имеет никаких предположений. "Я не думаю, что фигуранты дела о ДТП стали бы себя так выдавать", – добавил он.На данный момент полиция допросила около 50 человек, а также изучила записи с 20 камер видеонаблюдения, которые стоят по маршруту правозащитницы. Результатов судебно-медицинской экспертизы тела Ноздровской пока нет.Первый замглавы Национальной полиции Вячеслав Аброськин сообщил, что председатель Нацполиции Сергей Князев и министр внутренних дел Арсен Аваков взяли под личный контроль расследование убийства юристки.Убийство Ноздровской вызвало большой резонанс как в Украине, так и за рубежом. 2 января возле здания Главного управления Национальной полиции в Киевской области прошла акция с требованием объективного расследования преступления. Активисты держали плакаты "Чарльз Линч", "Вынесите приговор себе", "Или мы построим честные правила игры, или нас уничтожат", "Душегубы – вон!" и другие.Когда к митингующим вышел Ценов, неизвестный мужчина подбежал к начальнику полиции Киевской области и попытался его ударить. Их разняли.Ценов сообщил собравшимся о решении создать инициативную группу, в которую войдет около 10 активистов. Их будут информировать о ходе расследования.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube В то же время министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал раскрытие убийства правозащитницы "вызовом для государства и тестом для общества на способность защитить женщин-активисток".Британский финансист Уильям Браудер, который был одним из инициаторов принятия в США и Канаде "актов Магнитского", заявил, что если выновные в убийстве не будут наказаны, то "те, кто их покрывает, могут столкнуться с санкциями Магнитского на Западе". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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