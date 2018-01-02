Решение временное

Такое решение Конституционный суд принял во вторник по требованию депутатов от правящей коалиции, сообщает молдавское издание NewsMaker .

По решению суда вместо Додона кандидатов теперь утвердит временно исполняющий обязанности президента - спикер парламента, или премьер-министр.

Додон отказался одобрять кандидатуры членов правительства, поскольку на его взгляд кандидаты ранее скомпрометировали себя. Суд признал претензии Додона недостаточно обоснованными. В своем окончательном решении суд признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей.

Додон заявил, что решение Конституционного суда - за пределами здравого смысла.

"Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее падение для государства, претендующего на роль демократического" , - прокомментировал Додон в своем Facebook.

Заметим, по такой же процедуре в обход Додона уже был назначен министр обороны Евгения Струге. Его кандидатуру Додон перед этим отклонял дважды.