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Додона отстранили от должности президента Молдовы
02.01.2018 18:14
Додона отстранили от должности президента Молдовы
Решение временное
Конституционный суд Молдовы временно прекратил полномочия Игоря Додона в связи с тем, что последний отказался утвердить повторно выдвинутых премьером кандидатов на посты министров и вице-премьеров.
Додона отстранили от должности президента Молдовы Фото: tass.ru

Такое решение Конституционный суд принял во вторник по требованию депутатов от правящей коалиции, сообщает молдавское издание NewsMaker.

По решению суда вместо Додона кандидатов теперь утвердит временно исполняющий обязанности президента - спикер парламента, или премьер-министр.

Додон отказался одобрять кандидатуры членов правительства, поскольку на его взгляд кандидаты ранее скомпрометировали себя. Суд признал претензии Додона недостаточно обоснованными. В своем окончательном решении суд признал повторный отказ Додона утверждать новых министров и вице-премьеров нарушением его конституционных обязанностей.

Додон заявил, что решение Конституционного суда - за пределами здравого смысла.

"Суд лишний раз подтвердил свой имидж послушного политического инструмента, а не конституционного органа. Это позорное и вызывающее падение для государства, претендующего на роль демократического", - прокомментировал Додон в своем Facebook.

Заметим, по такой же процедуре в обход Додона уже был назначен министр обороны Евгения Струге. Его кандидатуру Додон перед этим отклонял дважды. 

Напомним, что парламент Молдовы снова поддержал отклоненный Додоном закон против российской пропаганды.

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