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В Испании медики оживили замерзшую в горах женщину
06.12.2019 20:25
В Испании медики оживили замерзшую в горах женщину, сердце которой не билось более шести часов
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
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