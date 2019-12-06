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В Испании медики оживили замерзшую в горах женщину
06.12.2019 20:25
В Испании медики оживили замерзшую в горах женщину, сердце которой не билось более шести часов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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