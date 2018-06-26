В Греции в городе Салоники происходят массовые беспорядки из-за переименовании Македонии в Республику Северная Македония, сообщает РБК-Украина .

По данным источника,протестующие столкнулись с спецназовцами у Международного выставочного и конференц-центра, где правящая партия СИРИЗА проводила мероприятие, чтобы представить преимущества соглашения, достигнутого между Грецией и Македонией на прошлой неделе.

Стоит отметить, что болельщики футбольного клуба ПАОК пытались штурмовать выставочный зал, но были заблокированы правоохранителями, которые применили против активистов слезоточивый газ.

Кроме этого, организаторы мероприятия сначала планировали провести его в культурном центре в Тумбе, но решили изменить место проведения после того, как сторонники ПАОК, местные жители и другие группы объявили там акцию протеста.

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