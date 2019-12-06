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Влад Топалов про найнезручніший момент в його житті - пологи Регіни Тодоренко
06.12.2019 20:34
Влад Топалов випустив новий трек «Пасадена», і ми впевнені: це та сама пісня, яку ти будеш слухати на репіті як мінімум до Нового року! У день прем'єри розпитали співака про дует його мрії, сім'ю та ідеали.

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)



"Я хочу заспівати дуетом ... з Джоном Маєром", - зізнається Влад.

А коли співака запитали про найбезглуздішу чутку про нього, Топалов сказав:

"Найбезглуздіший слух про мене... я гей."

ПРО СІМ'Ю

"Самий незручний момент в моєму житті ... пологи моєї дружини".

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)



"Найголовніше в житті... мій син і дружина".

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Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)


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