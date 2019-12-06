Влад Топалов про найнезручніший момент в його житті - пологи Регіни Тодоренко
06.12.2019 20:34
Влад Топалов випустив новий трек «Пасадена», і ми впевнені: це та сама пісня, яку ти будеш слухати на репіті як мінімум до Нового року! У день прем'єри розпитали співака про дует його мрії, сім'ю та ідеали.
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
"Я хочу заспівати дуетом ... з Джоном Маєром", - зізнається Влад.
А коли співака запитали про найбезглуздішу чутку про нього, Топалов сказав:
"Найбезглуздіший слух про мене... я гей."
ПРО СІМ'Ю
"Самий незручний момент в моєму житті ... пологи моєї дружини".
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)
"Найголовніше в житті... мій син і дружина".
Переглянути цей допис в Instagram
Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)