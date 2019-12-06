Об этом сообщает пресс-служба Профсоюза работников образования и науки Украины.

Как сообщается, постановление отменили 15 ноября.

"Относительно Постановления Кабинета министров Украины №822 от 10.07.2019 г. информируем, что на заседании правительства 15.11.2019 г. было принято Постановление КМУ, которым предусмотрено приостановление действия Постановления КМУ №822 на 2020 год", - говорится в письме главы комитета по вопросам образования, науки и инноваций Сергея Бабака в ответ на обращение профсоюза.

Он также добавил, что в бюджете на 2020 год, который 14 ноября принял парламент, предусмотрены дополнительные расходы в объеме 3,75 млрд гривен на зарплаты для работников сферы образования.

"По расчетам правительства, увеличение указанных расходов позволит, в частности, предотвратить недостаток образовательной субвенции на оплату труда педагогических работников в 2020 году", - говорится в письме.

Ранее сообщалось, что правительство хочет привязать зарплату учителей к количеству учеников. Со следующего года Кабмин вводит принцип "деньги ходят за школьником". Таким образом хотят избежать недостаточного финансирования школ с большим количеством учеников.

Позже министр образования и науки Анна Новосад прокомментировала вчерашнее заявление премьер-министра Алексея Гончарука о принципе "деньги ходят за школьником". Принцип привязки зарплаты учителей к количеству учеников, о котором накануне сообщил Алексей Гончарук, не будет внедряться. По словам министра образования "произошло определенное недоразумение в терминах".

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