С 1 января в Украине существенно расширили перечень профессий, которые позволяют получать пенсию по возрасту на льготных условиях.

На льготную пенсию могут рассчитывать работники, занятые полный рабочий день, передает со ссылкой на .

Так, в перечень вошли те, кто занимается ремонтом оборудования в условиях действующего производства и капитальным ремонтом скважин. Кроме них, на льготную пенсию могут рассчитывать те, кто работает на работах в зоне отчуждения. Суммарная плотность загрязнения этой территории радионуклидами составляет 100 кБк / м2 и более.

Получать пенсию по возрасту на льготных условиях смогут рабочие, занимающиеся пайкой изделий припоями, содержащими свинец или вредные вещества первого/второго класса опасности. Также те, кто заняты на добыче и обогащении урановой руды 50% рабочего времени. Работают на базах хранения и поставки химической продукции. Также непосредственно заняты погрузкой, разгрузкой и складированием пестицидов.

3 октября приняла законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий". Больше только пенсионные выплаты выросли у тех, кто имел долгий страховой стаж и легальную высокую зарплату. После пересчета пенсия в среднем увеличились на 559,78 грн. До принятия закона средний размер пенсии в Украине составил 1886,78 грн. Теперь - 2446,56 грн.

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