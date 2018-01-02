Снегопады и морозы в Украине еще впереди, однако в ближайшие недели их ожидать не стоит.

Об этом «Обозревателю» сообщил начальник украинского Гидрометцентра Николай Кульбида.

На вопрос, может ли нас застать снегопад в марте 2018 года, синоптик ответил, что исключать такой вариант нельзя. «Конечно, когда-то это произойдет, впереди еще и снегопады, и морозы», — сказал он, добавив, что точную дату пока определить сложно.

По словам синоптика, это произойдет не в ближайшие две недели и традиционной рождественской погоды на праздники в 2018 году не предвидится.

«После Рождества ожидается постепенное понижение температуры воздуха, которая медленно приблизится к стандартным зимним параметрам. С десятого по 16 января ожидается легкое похолодание на фоне отсутствия осадков», — отметил метеоролог.

А на этой неделе в Украине ожидаются дожди с мокрым снегом, а также заморозки в некоторых регионах. Так, 3 января дожди с мокрым снегом пройдут на западе, севере, центре. На западе – ночью заморозки -1 градуса, днем до +4 +6 градусов.

На севере от -1 до +6 градусов. На востоке и юге – без осадков, от 0 до +7 градусов. В Одесской области несмотря на дождь будет до +9, в Крыму сухо, до +11.

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