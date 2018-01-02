|Представитель президента Украины в Крыму сообщил, что украинские пограничники не пустили на полуостров "звезду российского шансона"
|02.01.2018 18:22
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https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10214940937494943
В комментариях под своим постом представитель президента Украины уточнил, что иностранцы для легального въезда на территорию полуострова должны оформлять специальное дозволение."Его не оформляют или какие-то очень оторванные от ситуации люди (такие встречаются, но нечасто, например, едет к внукам бабушка из Кишинева, которая ничего не слышала о войне) или те, кто его оформить не могут (например, через какие-то грехи перед Украиной) и надеются прежде только на коррупцию на КПВВ. А на нее надеяться не следует", – заявил Бабин.
https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10214940937494943?comment_id=10214941106859177&reply_comment_id=10214941233782350
Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом вероятно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.В ноябре 2016 года Служба безопасности на требование депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Черваковой сообщала, что внесла в список персон нон грата 140 российских культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.В ноябре 2017 года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма запрещен более чем 1300 человек.
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