Российский исполнитель Евгений Яковлев, выступающий под псевдонимом Кемеровский, перед въездом в Крым с территории материковой Украины не оформил специальное согласие, отметил представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин. Кемеровский исполняет песни в жанре шансон Фото: kemerovsky.ru Он уточнил, что исполнитель прибыл в Украину поездом, но не оформил необходимое дозволение на въезд в Крым."Кстати, господин Евгений является автором слов песни "Глухонемая любовь" Бориса Моисеева и многих других российских новогодних шлягеров. Как и кем оккупационная власть и коллаборационисты заменят эту звезду собственной культурной программы – понятия не имею", – написал Бабин. https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10214940937494943 В комментариях под своим постом представитель президента Украины уточнил, что иностранцы для легального въезда на территорию полуострова должны оформлять специальное дозволение."Его не оформляют или какие-то очень оторванные от ситуации люди (такие встречаются, но нечасто, например, едет к внукам бабушка из Кишинева, которая ничего не слышала о войне) или те, кто его оформить не могут (например, через какие-то грехи перед Украиной) и надеются прежде только на коррупцию на КПВВ. А на нее надеяться не следует", – заявил Бабин. https://www.facebook.com/borys.babin/posts/10214940937494943?comment_id=10214941106859177&reply_comment_id=10214941233782350 Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.По украинскому законодательству, посещение оккупированного Россией Крыма легальным способом вероятно лишь с территории Украины через контрольные пункты "Каланчак", "Чаплынка" и "Чонгар" в Херсонской области, и только с разрешения украинских властей.В ноябре 2016 года Служба безопасности на требование депутата от Блока Петра Порошенко Ольги Черваковой сообщала, что внесла в список персон нон грата 140 российских культурных деятелей и представителей шоу-бизнеса.В ноябре 2017 года Государственная пограничная служба Украины сообщила, что въезд в Украину из-за незаконного посещения оккупированного Крыма запрещен более чем 1300 человек. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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