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Альбіна Джанабаєва видалила всі фотографії з Instagram
06.12.2019 21:11
Новим зірковим редактором порталу «Навколо ТБ» стала Альбіна Джанабаєва. Співачка розповіла, що в своїй колонці буде піднімати актуальні теми, а також обговорювати нові фільми і театральні постановки.

Альбіна відверто розповіла, чому вирішила видалити всі фотографії з Instagram:

«Спочатку я вирішила просто почистити коментарі, потім видалила кілька фотографій, а потім ще і ще. Зрештою, у мене виникло питання: «А що буде, якщо я видалю всі?» І зробила це! У перший момент я відчула свободу: відчула себе повітряною кулькою, яка відірвалася і полетіла. Але легкість швидко змінилася розгубленістю. Адже соціальні мережі представляють мене не тільки, як людину, а й як артиста. Я подумала, відпочила і протягом приблизно десяти днів частково відновила контент».

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Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)


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