Новим зірковим редактором порталу «Навколо ТБ» стала Альбіна Джанабаєва. Співачка розповіла, що в своїй колонці буде піднімати актуальні теми, а також обговорювати нові фільми і театральні постановки.



Альбіна відверто розповіла, чому вирішила видалити всі фотографії з Instagram:



«Спочатку я вирішила просто почистити коментарі, потім видалила кілька фотографій, а потім ще і ще. Зрештою, у мене виникло питання: «А що буде, якщо я видалю всі?» І зробила це! У перший момент я відчула свободу: відчула себе повітряною кулькою, яка відірвалася і полетіла. Але легкість швидко змінилася розгубленістю. Адже соціальні мережі представляють мене не тільки, як людину, а й як артиста. Я подумала, відпочила і протягом приблизно десяти днів частково відновила контент».



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva) 4 Гру 2019 р. о 12:50 PST

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