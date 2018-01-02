Эстония отказала России в открытии на своей территории дополнительных избирательных участков к выборам президента РФ. Об этом сообщила пресс-секретарь министерства иностранных дел Эстонии Сандра Камилова, пишет ERR .

"Представительства других стран, которые ведут свою деятельность в Эстонии, имеют право проводить выборы только с разрешения МИД Эстонии. Проводить они их могут только в своих представительствах или консульствах. Исходя из этого посольство РФ может проводить выборы только в Таллинне, Тарту и Нарве", - заявила Камилова.

Напомним, ранее Россия обратилась к Эстонии с просьбой разрешить провести голосование в нескольких эстонских городах, где проживают граждане России, поскольку помещений посольства и консульств недостаточно.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, Центральная избирательная комиссия Российской Федерации отказалась зарегистрировать кандидатуру оппозиционера Алексея Навального на выборы президента России. Элла Памфилова заявила, что Алексей Навальный не может принимать участие в президентских выборах в 2018 году из-за судимости.

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