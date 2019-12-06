Обрати внимание на эти продукты, чтобы ускорить процесс похудения живота.

Куриное филе

Белое мясо птицы – отличный источник белка, который и хорошо усваивается, и отлично насыщает. Отсутствие жирной кожицы в мясе птицы скажется на твоей фигуре благоприятно, а необходимые жиры возьми из растительных продуктов.

Макароны из твердых сортов пшеницы

Отказ от сложных углеводов будет постоянно напоминать о себе приступами голода и плохим самочувствием. Есть макароны можно – это отличная новость! Только выбирай те, которые приготовлены из твердых сортов пшеницы – они не вызывают метеоризма и вздутия живота, отлично перевариваются, а потому твой живот будет меньше.

Сельдерей

Стебли сельдерея – уникальный низкокалорийный продукт. Он содержит только 16 калорий на 100 грамм, но при этом в желудке увеличивается в размере, заполняя пространство, и дает чувство сытости. Да и других продуктов в тебя войдет меньше, а значит калорийность уменьшится – начнется процесс похудения.

Огурцы

Огурцы, как и кабачок, положительно сказываются на метаболизме, а значит улучшают переваривание и усвоение поступающей в организм пищи. При гармоничном пищеварении живот выглядит не вздутым, а стройным и подтянутым. Считается, что огурцы способствуют расщеплению жира в организме.

Ананас

Чтобы побаловать себя сладким на диете для живота, обрати внимание на ананасы – в 100 граммах фрукта содержится 1 грамм нерастворимой клетчатки, которая помогает наладить пищеварение. А также кислоты, которые расщепляют жирную пищу. На те же 100 грамм ананаса приходится только 50 калорий, а сытости и удовольствия не сосчитать!

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