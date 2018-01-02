|Ураган "Кармен" на севере Франции обесточил около 70 тыс. домов
|02.01.2018 18:25
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На северо-западе Франции из-за урагана Кармен 70 тыс. домов остались без электроэнергии. Об этом сообщает со ссылкой на французское издание RFI.
Порывы ветра в регионе достигали 160 километров в час на северо-западном французском побережье. По данным энергетической компании Enedis, по состоянию на утро в воскресенье без электричества остались 33 000 домов в Нормандии, 18700 в Бретани и 16500 в регионе Луар-Атлантик, к югу от Бретани.
По словам местных чиновников, во время урагана, пожарной бригаде в Бретани поступило более 600 вызовов, главным образом по очистке заблокированных дорог.
Как сообщал из-за урагана "Кармен" в 40 департаментах Франции было объявлено "оранжевый" уровень опасности.
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