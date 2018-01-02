Конституционный суд Молдовы принял решение временно приостановить полномочия президента страны Игоря Додона, после того как тот дважды отклонил предложенные главой правительства кандидатуры четырех министров и двух вице-премьеров. Об этом сообщает «Интерфакс», передает РБК.

Суд счел, что такие действия президента стали нарушением законодательства республики, которое разрешает главе государства отклонять кандидатуры только один раз. Временно исполняющими обязанности президента назначили председателя парламента и премьер-министра. В ближайшие дни они смогут подписать указы о назначении шести новых членов правительства.

Игорь Додон в своем Facebook написал, что Конституционный суд страны принял необдуманное решение, которое находится «на пределе законности и за пределами здравого смысла», и из-за этого стал заложником самого себя. «Ни для кого не секрет, что члены КС согласились «играть» так, как им будет диктовать правящий режим демократов», — отметил он, подчеркнув, что такое решение является нарушением законных процедур.

«Что касается моей позиции, то я принял решение не уступать. Это лучше, чем потом годами объяснять, почему был назначен на должность тот или иной состав скомпрометировавших себя министров», — заключил Додон.

В конце декабря депутаты от правящей коалиции обратились в суд и попросили его «констатировать обстоятельства, при которых необходимо временное исполнение обязанностей президента председателем парламента или премьер-министром». Они отметили, что Додон повторно отклонил предложение предложение премьера страны Павла Филипа о необходимости назначить семь новых членов правительства вместо тех, кого освободили от должностей неделей ранее.​ Додон указывал, что ни при каких условиях не подпишет эти указы.

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