Во всем мире готовятся к важнейшему событию 2017 – встречи Нового года. Традиционно этот праздник - самый яркий и веселый. Повсюду можно увидеть миллионы огней, нарядных елок красиво украшенных домов, торговых центров и других заведений.

Однако декорации не всегда поражают роскошью и вкусом. Попадаются и такие, что просто слезы наворачиваются от смеха, пишет со ссылкой на .

В сети собрали самые интересные снимки новогоднего дизайна, которые мягко говоря вышли неудачными.

Обычные елки и трогательные декорации - это не очень весело. Примерно так подумали герои этой комической подборки. Похоже, что отмечать новогодние праздники они начали еще задолго до их начала. А как иначе объяснить, что никого не стыдит Санта в виде пениса. Или гирлянда в форме трусов посреди города. Эти эпические фейлиов от гениев декорирования - то, что вам точно поднимет настроение в этот день.

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