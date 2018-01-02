|Китай прекращает выпуск некоторых автомобилей из-за экологических норм
|02.01.2018 18:28
|
Под запрет, в частности, попали Audi Q3, Mercedes-Benz C-Classdepositphotos.com
Китай прекратит производство 553 моделей легковых автомобилей, которые не соответствуют ограничениям потребления топлива. Об этом сообщает Bloomberg.
Прекращение производства начнется 1 января, заявили в Китайском центре автомобильных технологий.
Под запрет, в частности, попали Audi Q3, Mercedes-Benz C-Class и Chevrolet Cruze.
Ранее правительство Китая представило план, согласно которому к 2030 г. в стране будет запрещена продажа автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Ожидается, что к этому моменту до 40% автопарка составят гибриды, машины на топливных элементах и электрокары.
Генеральный секретарь Ассоциации пассажирских автомобилей Китая Цуй Донгшу заявил, что 553 модели составляют “очень маленький“ процент от количества легковых автомобилей в китайском производстве.
Источник