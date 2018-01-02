|В российском супермаркете продавали собранный с земли хлеб
|02.01.2018 18:31
|
В городе Ялуторовск Тюменской области Российской Федерации один из грузчиков уронил буханки хлеба перед входом в супермаркет, после чего собрал их и доставил в магазин для дальнейшей продажи, не сообщив о досадной случайности.
Видео соответствующего инцидента снял случайный свидетель, который, возмутившись, обнародовал его на своей странице на видеохостинге YouTube. На ролике можно проследить за тем, как около служебного входа в магазин работник собирает с земли хлеб, складывая его обратно в тележки.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в сети Интернет стало популярным видео, на котором гость свадьбы резко падает на пол со сцены во время проповеди священника для молодоженов. За сутки ролик, который был обнародован под названием "я был на свадьбе и разбил себе лицо", пользователи посмотрели более 800 тысяч раз. Герой видео рассказал, что случилось во время церемонии венчания .
Сводка.нет - Новости Украины и Мира