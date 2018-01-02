В городе Ялуторовск Тюменской области Российской Федерации один из грузчиков уронил буханки хлеба перед входом в супермаркет, после чего собрал их и доставил в магазин для дальнейшей продажи, не сообщив о досадной случайности.

Видео соответствующего инцидента снял случайный свидетель, который, возмутившись, обнародовал его на своей странице на видеохостинге YouTube. На ролике можно проследить за тем, как около служебного входа в магазин работник собирает с земли хлеб, складывая его обратно в тележки.

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