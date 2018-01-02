Сегодня ночью жители планеты смогут наблюдать звездопад Квадрантиды - первый звездопад 2018 года. Об этом сообщает American Meteor Society, передает

Квадрантиды или Январские Боотиды - одни из самых мощных метеорных потоков. Квадрантиды начинаются с 22 декабря и заканчиваются 17 января, пик приходится на утренние часы 3 января.

Также сообщается, что наблюдение за метеоритным дождем Квадрантиды будут затруднео из-за полной фазы луны.

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