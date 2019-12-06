|"Джокер" в прямом эфире установил, что "слуги" отчитываются Порошенко и передал привет Потураеву
|06.12.2019 23:27
|
Пранкер Джокер впервые вышел на связь с украинским телеканалом. В прямом эфире NEWSONE он ответил на вопросы ведущих, гостей тоу-шоу "Противостояние" и зрителей канала.
Желающие вслух озвучивали интересующее, а Джокер отвечал письменно в чате с генпродюсером NEWSONE Василием Головановым.
Бывший народный депутат Юрий Левченко спросил у Джокера, готов ли он в будущем дать показания против тех политиков, с которыми он переписывался, чтобы их могли привлечь к уголовной ответственности.
Главный редактор издания "Страна.ua" Светлана Крюкова поинтересовалась у него, как он так ловко достает переписки из внутренних чатов фракций и втирается в доверие к политикам от чужого имени.
Ведущая канала NEWSONE Диана Панченко в свою очередь поинтересовалась, кого он считает своими врагами.
Он также ответил зрителям, которые спросили у него, является ли Джокер членом команды Зе.
Также Джокер уточнил, почему чаще только писал депутатам от имени генпрокурора Руслана Рябошапки.
Пранкер Джокер прислал генпродюсеру и ведущему телеканала NEWSONE Василию Голованову эсклюзивную переписку с претендентом на пост главы внешнеполитического комитета парламента Галиной Михайлюк во время программы "Противостояние".
В прямом эфире Голованов сообщил, что ему написал Джокер и предложил нигде еще не опубликованную переписку с Михайлюк. Ее скриншоты показали в эфире "Противостояния".
Ведущий напомнил, что прежний глава комитета по внешней политике, слуга народа Богдан Яременко был отстранен от должности после того, как его в зале парламента поймали на переписках с проститутками.
В дальнейшем основными претендентами на вакантную должность стали слуги народа Галина Михайлюк и Елизавета Ясько. Голосование за последнюю Рада провалила. Нардепов возмутило, что увольнение Яременко и назначение Ясько шли одним пакетом.
Приводим переписку пранкера со слугой народа (орфография сохранена):
Джокер: Привет, Галина, тебе будут на главу комитета выдвигать? Мы готовы тебя поддержать и считаю Слава тоже поддержит!
Михайлюк: Здравствуйте! Спасибо за поддержку! Пока неизвестно, но я снимать свою кандидатуру не буду и планирую идти до конца.
Джокер: А чего не хотят? Ты действительно одна из самых сильных, я не вижу тебе альтернативы…
Михайлюк:Это все понимают…
Джокер: ОП (Офис президента – ред.) не хочет?? Хотят управляемых??
Михайлюк: Тут пока нет общей позиции, у каждого своя. Это тоже
Джокер: Кто против тебя? Нас больше 20 и Слава поддержит, не хватит?
Михайлюк: ОП вообще не знал о наших фракционных раскладах)) Не знаю, кто был против раньше, но сейчас руководство фракции уже точно против))
Джокер: Коломойского люди за тебя я смотрю, выходит против руководство?
Михайлюк: Люди за меня, но руководство фракции теперь принципиально против))
Джокер: Может поговорить с Арахамией? Если не ты, то это будет очень сложно, кроме тебя с этой должностью никто не справится
Михайлюк: Я с ним говорила
Джокер: Что говорит?
Михайлюк: Каждый раз разные байки
Джокер: А почему он говорил, что ты проверки СБУ не прошла?
Михайлюк: Это все клевета. Я вчера заставила его опровергнуть это
Джокер: Ужас, просто ужас, зачем они это делают. Вони Ясько хотят которая полный 0, это ужас, я так нервничаю
Михайлюк: У каждого кандидата свои достоинства
Джокер: Как тебе помочь?
Михайлюк: Все будет хорошо, спасибо Вам за поддержку.