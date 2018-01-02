Власть оккупантов в аннексированном Крыму прогнозирует, что в 2018 году в эксплуатацию сдадут автомобильную часть Крымского моста.

По их словам, первые транспортные средства двинутся по переходу, соединяющему остров Крым и материковую Россию, передает российское издание «Керч.инфо».

Журналисты проводили съемку с мыса Ак-Бурун. По их сведениям, строительство не останавливали полностью во время новогодних празднований.

«Посещение смотровой площадки, с которой можно наблюдать за возведением моста в Крыму — довольно популярное развлечение в эти праздничные дни. Здесь собралось много автомобилей и интересных увидеть «стройку века», — пишут они.

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