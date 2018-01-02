В селениях у македонско-греческой границы землетрясение повредило
здания, жертв нет. Этот материал можно прочитать и на украинском
языке Землетрясение произошло в юго-восточной части Македонии Фото:
EPA Серия из нескольких подземных толчков началась ночью, самый
сильный был зафиксирован в 5.24 (6.24 по Киеву), что вызвало панику
у спавших жителей ряда селений в районе Дойран. Колебания почвы
ощущались также в городе Струмица и в нескольких населенных пунктах
Болгарии.Многие здания повреждены. Жертв и пострадавших нет.
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