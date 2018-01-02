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Cерия подземных толчков в Македонии вызвала панику у местных жителей
02.01.2018 18:37
В селениях у македонско-греческой границы землетрясение повредило здания, жертв нет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Землетрясение произошло в юго-восточной части Македонии Фото: EPA Серия из нескольких подземных толчков началась ночью, самый сильный был зафиксирован в 5.24 (6.24 по Киеву), что вызвало панику у спавших жителей ряда селений в районе Дойран. Колебания почвы ощущались также в городе Струмица и в нескольких населенных пунктах Болгарии.Многие здания повреждены. Жертв и пострадавших нет.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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