|2017 год стал рекордным для небоскребов, - ИНФОГРАФИКА ФОТО
|02.01.2018 18:38
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Высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня LotteВ 2017 году в мире было построено 144 небоскреба высотой более 200 метров.
Фото: EPA
В 2017 году было завершено строительство 144 небоскребов высотой более 200 м. Как сообщает Designtalk, об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде (CTBUH).
Небоскребы появились в 69 городах 23 стран, что значительно больше, чем в 2016 году (54 города и 18 стран).
Самая высокая в Южной Корее и пятая самая высокая в мире, эта башня имеет ряд рекордных особенностей, в частности - самую высокую в мире стеклянную смотровую площадку, высокий бассейн и самый быстрый в мире лифт.
С высотой 599 м, Ping An Finance Center занимает четвертую строчку в списке самых высоких зданий мира.
Его фасад сделан из 1700 т нержавеющей стали, благодаря чему башня очень устойчива к коррозии.
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