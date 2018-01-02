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2017 год стал рекордным для небоскребов, - ИНФОГРАФИКА ФОТО
02.01.2018 18:38
2017 год стал рекордным для небоскребов, - ИНФОГРАФИКА ФОТО
Высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня Lotte
В 2017 году в мире было построено 144 небоскреба высотой более 200 метров.
2017 год стал рекордным для небоскребов, - ИНФОГРАФИКА ФОТО Фото: EPA

В 2017 году было завершено строительство 144 небоскребов высотой более 200 м. Как сообщает Designtalk, об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде (CTBUH).

Небоскребы появились в 69 городах 23 стран, что значительно больше, чем в 2016 году (54 города и 18 стран).

Самая высокая в Южной Корее и пятая самая высокая в мире, эта башня имеет ряд рекордных особенностей, в частности - самую высокую в мире стеклянную смотровую площадку, высокий бассейн и самый быстрый в мире лифт.

С высотой 599 м, Ping An Finance Center занимает четвертую строчку в списке самых высоких зданий мира.

Его фасад сделан из 1700 т нержавеющей стали, благодаря чему башня очень устойчива к коррозии.

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