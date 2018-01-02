Высокими стали 599-метровый Финансовый центр Пинг и 555-метровая Мировая башня Lotte

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В 2017 году было завершено строительство 144 небоскребов высотой более 200 м. Как сообщает Designtalk , об этом свидетельствуют данные ежегодного веб-отчета Совета по высотным зданиям и жилой среде ( CTBUH ).

Небоскребы появились в 69 городах 23 стран, что значительно больше, чем в 2016 году (54 города и 18 стран).

Самая высокая в Южной Корее и пятая самая высокая в мире, эта башня имеет ряд рекордных особенностей, в частности - самую высокую в мире стеклянную смотровую площадку, высокий бассейн и самый быстрый в мире лифт.

С высотой 599 м, Ping An Finance Center занимает четвертую строчку в списке самых высоких зданий мира.