|Королева буде в шоці: Меган Маркл в образі подружки Санти Клауса
|07.12.2019 07:40
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У 2006-2007 році Меган працювала моделлю на телешоу Deal or No Deal. Через більш ніж 10 років знімки того часу «спливли» в Мережі.
Герцогиня Сассекська з іншими дівчатами постала в образі сексуальної подружки Санта Клауса. На моделях були ультракороткі червоні сукні з обробкою з білого хутра, а завершували образ високі підбори. Меган з табличкою під номером 24 винесла на сцену чемодан. Майбутня армия принца широко усміхалася, виконуючи це завдання.
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